موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2023

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي الذي يُقدم يد العون للكثير من الفئات ولكن لابد من توافر شروط مُعينة ومُحددة، حيث تسعى لتوفير حياة كريمة للجميع، ويتم صرف المعاش بشكل شهري في اليوم الأول الميلادي ولكن قد يتقدم يوم أو يتأخر إذا صادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل الآخرى.

موعد صدور أهلية الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموعد المُقرر لصدور الأهلية الخاصة بالمتقدمين على الضمان الاجتماعي كل يوم 27 من الشهر الميلادي لكي يتعرفون على مدى استحقاقهم لراتب الضمان، أما بالنسبة لموعد صرف الضمان فهو ينزل في اليوم الأول من الشهر الميلادي ولكن قد يتقدم يوم أو يتأخر إذا صادف عطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع، وموعد صرف الضمان لشهر أغسطس سيكون يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس لعام 2023.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

لكي تتمكن من الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على خانة خدمات ثم اختر الاستعلام عن الأهلية.

سوف تظهر لك كافة التفاصيل تتضمن القبول أو الرفض.

طريقة إضافة تابع في الضمان

لكي تتمكن من إضافة تابع في الضمان الاجتماعي لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل دخول بواسطة إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

انقر على خانة إدارة التابعين ثم اضغط على تقديم الآن.

اطلع على كافة الشروط ثم انقر على ابدأ الخدمة.

انقر على إضافة تابع ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

حالات ايقاف معاش الضمان

هناك بعض الحالات التي يتوقف فيها الضمان الاجتماعي وجاءت على النحو التالي: