“ظهرت الآن” عبر رابط نتيجة بكالوريا الجزائر 2023 بجميع الولايات education.gov.dz

يبحث طلاب البكالوريا في الجزائر عن رابط نتيجة بكالوريا الجزائر الرسمي الذي يمكن من خلاله الاطلاع على النتائج،بعد أن عمليات التصحيح تستغرق شهر كامل من اليوم الأول لانتهاء اختبارات نهاية العام، حيث ترسل أوارق الامتحان الى مركز الاغفال والتجميع الى حين تجهيز الدرجات ورصدها بالكامل.

رابط نتيجة بكالوريا الجزائر

وقد أعلنت الوزارة في مؤتمر رسمي يوم 17 يوليو في تمام الساعة الرابعة عن النتائج بشكل رسمي محذرة قبلها بساعات كل من حاول نشر أخبار كاذبة عن النتيجة أو نسب النجاح بصورة غير رسمية على أن يتم دفع غرامة قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل من يفعل ذلك، مشيرة أن الوسيلة الرسمية لمعرفة النتائج تكون عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو موقع فضاء الأولياء، أو من خلال رسالة نصية على الرقم *567# وإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة بكالوريا الجزائر 2023

وفي هذا الصدد يريد الطلاب وأولياء الأمور معرفة الخطوات الصحيحة للاستعلام عن النتائج من خلال الراوبط الالكترونية بدلاً من الذهاب الى المدرسة أو ارسال رسالة نصية قصيرة، ولمعرفة النتائج عليك اتباع الخطوات التالية: