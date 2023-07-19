عاجل | وزارة التربية اليمنية تفصح عن نتيجة التاسع في اليمن 2023 برقم الجلوس “من هنا”

ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الاعلان عن نتيجة التاسع في اليمن 2023، والتي من المقرر لها الظهور خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات نهاية العام في جميع المحافظات، وتجرى الآن عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على الرغم من ذلك فقد ظهرت في بعض المحافظات دون عن الأخرى.

نتيجة التاسع في اليمن 2023

وقد أعلنت وزارة التعليم اليمنية عن اتاحة رابط الكتروني يمكن من خلاله الاطلاع عن النتائج لكل المراحل التعليمية، علماً بأنه تبقى عدداً من المحافظات التي لم يتم اعلان النتائج بها حتى الآن وهي كالتالي:

محافظة تعز

محافظة عدن

محافظة حضرموت

محافظة إب

محافظة الحديدة

محافظة مأرب

محافظة ذمار

الجوف

الشبوة

أبين

المهرة

محافظة البيضاء.

مشيرة أن السبب في تأخير اعلان النتائج هو عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تخللت فترة عمليات الرصد والتصحيح بغرف الكنترول في تلك المحافظات السابقة، وجاري استكمالها للإعلان عنها في أقرب فرصة.

رابط نتائج التاسع في اليمن

ومن أجل معرفة النتائج الخاصة بالطلابعبر الرابط الالكتروني، يمكنك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: