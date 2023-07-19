“الاسعر في ارتفاع مستمر” .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19 يوليو 2023

الدولار عملة يهتم بمعرفة سعرها غالبية المواطنين، ويقوم بالتساؤل عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19 يوليو كثير من المواطنين، لهذا السبب سوف نحاول أن ترفق لكم أحدث الأسعار، التي سجلها الاخضر اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19 يوليو

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 19 يوليو ، فنجده يسجل ما يلي:

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023، ببنك قناة السويس، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

هذا بجانب أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، في بنك المصرف المتحد، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

كذلك أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، في بنك الإسكندرية، لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك 30.95 جنيهًا مصريًا للبيع.

هذا بجانب أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023مء بالبنك الأهلي، لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك 30.85 جنيهًا مصريًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 استقرارًا بشكل ملحوظ، إذ أنه قد سجل ما يلي: