هناكل كل يوم لحمة!! أسعار اللحوم اليوم 19 يوليو 2023 في انخفاض

أراد المواطنين أن يطلعوا على أسعار اللحوم اليوم 19 يوليو ، إذ أنه من المتعارف أن سعر اللحوم يتغير بشكل مستمر كل يوم، لذا فمعرفة سعرها يوميًا هو رغبة جميع المواطنين، لذا ففيما بعد سوف نرفق سعرها اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023م.

أسعار اللحوم اليوم 19 يوليو

شهدت أسعار اللحوم اليوم 19 يوليو استقرار واضح، حيث أن الأسعار اليوم جاءت كما يلي:

استقر سعر كيلو اللحم البلدى الكندوز، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجلت ما يقرب من حوالي 300 حتى 360 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر عرق الفلتو البلدى يلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجلت ما يقرب من حوالي 370 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الروستو الكندوز، بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجلت ما يقرب من حوالي 360 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن اللحم المفروم البلدي بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجلت ما يقرب من حوالي 300 حتى 350 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 يوليو

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 يوليو استقرار واضح، فمن الجدير بالذكر أنها قد سجلت ما يلي: