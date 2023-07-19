“جدول الاسعار بعد الزيادة الجديدة” تعرف الآن على سعر الأسمنت اليوم 19 يوليو 2023

إلى هذا الوقت الحالي لم يتوقف بحث المواطنين عن أسعار مواد البناء، التي من ضمنها سعر الأسمنت، حيث يتساءل عن سعر الأسمنت اليوم 19 يوليو العديد من الأشخاص، وفي السطور القادمة سوف نتناول سعره اليوم الأربعاء.

سعر الأسمنت اليوم 19 يوليو

انخفض سعر الأسمنت اليوم 19 يوليو ، إذ أنه قد سجل الآتي:

وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2022م، لما يقرب من حوالي 1830 جنيهًا مصريًا.

كذلك بلغ ثمن أسمنت وادي النيل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2022م، لما يقرب من حوالي 1680 جنيهًا مصريًا.

وصل ثمن الاسمنت الأبيض العادة اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 3600 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر اسمنت سوبر سيناء بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 3450 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن اسمنت سوبر رويال، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لنا يقرب من حوالي 3500 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر اسمنت رويال العادة، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالى 3550 جنيهًا مصريًا.

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 19 يوليو

تراجع سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 19 يوليو، حيث سجل ما يلي: