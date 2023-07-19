تعرف الآن على سعر الحديد اليوم 19 يوليو 2023 في مصر

الحديد دومًا يكون سعره متذبذب ما بين الانخفاض والارتفاع، كما أن له أهمية كبرى بأعمال البناء والتشييد، وقد تساءل عن سعر الحديد اليوم 19 يوليو غالبية المواطنين، لذا ففيما يلي سعره اليوم الأربعاء التاسع عشر من يوليو في الشركات المصرية المختلفة.

سعر الحديد اليوم 19 يوليو

انخفض سعر الحديد اليوم 19 يوليو ، إلى أن جاء سعره كما يلي:

تراجع سعر حديد عز ليسجل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجل ما يقرب من حوالي 35500 جنيهًا مصريًا.

كذلك تراجع سعر حديد سرحان، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجل ما يقرب من حوالي 33500 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر حديد بشاي انخفض اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، إلى أن سجل ما يقرب من حوالي 35000 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر حديد الدخيلة بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 35500 جنيهًا مصريًا..

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 يوليو

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023م، تراجعًا، إلى أن سجلت الآتي: