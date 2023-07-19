60ج للكيلو!! تعرف على أسعار بورصة الدواجن اليوم 19 يوليو 2023 بعد الانخفاض

كثير من المواطنين يريدون الاطلاع على أسعار بورصة الدواجن اليوم 19 يوليو ، حيث أنه كما نعرف انها دائمًا تكون متغيرة، وفي السطور القادمة سنرفق لكم الأسعار اليوم الأربعاء بشيء من التفصيل، ليكون عندكم علم بأحدث الأسعار التي تسجلها بورصة الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 19 يوليو

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم 19 يوليو ، فقد جاء سعرها كما يلي:

بلغ سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 60 جنيها، لتبلغ إلى المستهلك بما يقرب من حوالي 65 جنيهًا.

كذلك بلغ سعر الفراخ الأمهات، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 55 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الفراخ الساسو، بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر كيلو الفراخ البلدي وصل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 95 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن كيلو الأوراك والدبابيس بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 85 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعر الأجنحة بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 55 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر كيلو البانيه بلغ اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي160 لـ 165 جنيهًا مصريًا.

أسعار البط اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

جاءت أسعار البط اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 مستقرة، إذ أنها سجلت ما يلي: