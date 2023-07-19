“هنلبس كلنا الدهب” .. سعر الذهب اليوم 19 يوليو 2023 في انخفاض وتوقعات سعره الفترة القادمة

نحن قد اعتدنا على تساؤل المواطنين عن أسعار الذهب يوميًا، فتجدر الإشارة بأن هناك العديد من الأشخاص قد تساءلوا عن سعر الذهب اليوم 19 يوليو ، لهذا سوف نقوم بإرفاق الأسعار الحديثة التي سجلها المعدن الأصفر اليوم الأربعاء التاسع عشر من يوليو 2023م.

سعر الذهب اليوم 19 يوليو

استقر سعر الذهب اليوم 19 يوليو ، إذ أن سعره في العيارات المختلفة، جاء ليكون كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2470 جنيهًا مصريًا

كذلك سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 2160 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1851 جنيهًا مصريًا.

كذلك قد استقر ثمن جرام الذهب عيار 14، حتى سجل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1443 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أنه قد استقر ثمن جرام الذهب عيار 12، حتى سجل اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1237 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 يوليو

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق من 19 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 17280 جنيهًا مصريًا، إذ أنه قد استقر اليوم الأربعاء، إذ أنه سعره لم يتباين كثيرًا عن أسعار أمس الثلاثاء الموافق من 19 يوليو 2023م.