“بيان عاجل من الحكومة” صرف علاوة غلاء معيشة مع معاشات شهر اغسطس القادم

تردد خلال الساعات الماضية من قبل أصحاب المعاشات عدد من التساؤلات حول صرف علاوة غلاء معيشة مع معاشات شهر أغسطس وهل هذا الحقيقة أم مجرد شائعة، حيث تسعى الحكومة المصرية في تقديم يد العون لكافة المواطنين بشكل مستمر وخاصةً في ظل الظروف المعيشية العصيبة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

صرف علاوة غلاء معيشة

تداول عبر المنصات الإجتماعية المصرية أن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أصدر قرار بصرف غلاء المعيشة بالتزامن مع اقتراب معاشات شهر أغسطس القادم لأكثر من 10 مليون و 700 ألف مستفيد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة

لم تُعلن الحكومة المصرية عن أي أمر يخص علاوة غلاء المعيشة وأيضًا لم تُصدر وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية أي قرار بشأن صرفها خلال الشهر القادم، ولكن كل ما تم تداوله ما هو ألا شائعات وليس لها أساس من الصحة والهدف منها هو إثارة البلبة في نفوس المواطنين وعلى وجه الخصوص أصحاب المعاشات المصرية، وفي حال إعلان الحكومة عن هذا القرار سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

وأوضحت وزارة التضامن أن الزيادة الوحيدة التي سيحصل عليها أصحاب المعاشات مع مستحقات الشهر القادم هي الزيادة السنوية التي تم إصدار قرار بها في أبريل الماضي والتي تبدأ من 175 على حسب المعاش الذي يحصل عليه الفرد وهي تُقدم بنسبة 15%، أما بالنسبة لصرف المعاشات الشهر القادم سيكون بداية من الأسبوع الأول منه عبر بنك ناصر والبنوك العامة ومنافذ البريد القومي ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية الخاصة بأصحاب المعاشات.