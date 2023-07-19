هناخد صفقة تانية من الزمالك” اقتراب احمد فتوح في الانضمام للنادي الأهلي

سيتم انتهاء عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم القادم، وحتى الآن لم يتوصل النادي الأبيض إلى اتفاق معه لتجديد التعاقد. وبناءً على ذلك، سيحق لأحمد فتوح الانتقال لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، تم تصدر أحمد فتوح محل البحث على تويتر، بعدما طالبت بعض جماهير النادي الأهلي بالتعاقد معه على غرار التعاقد مع إمام عاشور.

احمد فتوح في الاهلي

تناقلت الساعات الأخيرة العديد من التقارير والأنباء التي أشارت إلى وجود مفاوضات متقدمة بين مسؤولي النادي الأهلي، بقيادة رئيس النادي محمود الخطيب، ونجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يأتي ذلك استنادًا إلى طلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

تتواصل المفاوضات المكثفة بين النادي الأهلي وأحمد فتوح، ويُشير التقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، يرغب النادي الأهلي في ضم بديل قوي لمركز الظهير الأيسر لتعزيز صفوف الفريق وتلبية توجيهات المدير الفني، ومن المتوقع أن يكون فتوح هو الصفقة المنتظرة داخل النادي الأهلي.

وربطت الجماهير بين اقتراب انتقال أحمد فتوح إلى النادي الأهلي ولقطته المثيرة للجدل في مباراة الأهلي والزمالك، في تلك اللقطة، قام أحمد فتوح بالتصفيق بعد تصدي حارس الأهلي محمد الشناوي لرأسية إبراهيما نداي، وذلك قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الرابع للأهلي في شباك الزمالك.

تلك اللقطة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير، وبعضهم ربط هذا السلوك بانتقال أحمد فتوح إلى النادي الأهلي.

امام عاشور في الاهلي

قد قام الزمالك ببيع إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ومن ثم انتقل اللاعب إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجدير بالذكر أن إمام عاشور وقع عقداً مع النادي الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة، سيتلقى إمام عاشور راتبًا يعادل فئة اللاعبين المميزين في النادي الأهلي، حيث سيبلغ راتبه السنوي 15 مليون جنيه مصري، مع زيادة سنوية في الراتب، يُعتبر هذا الراتب مبالغًا هائلة مقارنة بالمبالغ التي كان يتقاضاها في الزمالك، حيث كان يتقاضى مليوني جنيه سنويًا قبل أن يتم ضعفها إلى 4 ملايين .