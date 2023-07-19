“فرصتك الأن”.. وزارة التعليم السعودية تفتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف المختلفة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن توافر فرص عمل بنظام التعاقدات للعام المقبل 1445هـ، حيث إن الوزارة حددت بعض الطرق الهامة من أجل التقديم إلى كل هذه الوظائف مع استكمال إجراءات التوظيف، كما أنه يمكن لجميع المعلمين والمعلمات الحصول على الرخصة المهنية التعليمية من أجل تطوير حياتهم المهنية وزيادة فرص التوظيف الخاصة بهم.

طريقة التقديم على وظائف وزارة التعليم

يمكن لجميع المتقدين لوظائف وزارة التعليم، التقديم عبر الدخول إلى منصة “جدارات”، ثم يتم على المتقدم متابعة جميع الخطوات التي تكشفها المنصة، مع إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، ثم يتم بعد ذلك الموافقة على نموذج وظائف التعاقد داخل فروع وزارة التعليم، بعدها يتم البحث مباشرة بأسماء المرشحين المبدئيين، ومطابقة كافة البيانات والوثائق الأصلية لدى فروع الخدمة المدنية، وفي حال انطباقها يتم على الفور قبول المتقدم، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في الفقرة التالية.

شروط وظائف وزارة التعليم

هناك بعض الشروط الهامة من اجل التقديم إلى وظائف وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة جامعية في التخصص التي تطلبه الوزارة.

توافر كافة المعايير والضوابط المهنية التي يجب الموافقة عليها من قبل المتقدم.

الالتزام الكامل بجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم والخدمة المدنية.

التخصصات المطلوبة للوظائف التعليمية

جاءت أهم التخصصات المطلوبة من أجل التقديم في وظائف وزارة التعليم كما يلي:-