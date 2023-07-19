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بدء إزالة أحياء الرياض.. قائمة الأحياء التي ستزال داخل مدينة الرياض وألية التنظيم
بدء إزالة أحياء الرياض.. قائمة الأحياء التي ستزال داخل مدينة الرياض وألية التنظيم
كشفت الأمانة العامة في السعودية، عن خريطة إزالة أحياء الرياض، التي تعد من أهم ما يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل كافة مناطق المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وفقًا لبعض التصريحات التي أدلى بها المسؤولين مؤخرًا، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية، جميع الأحياء المنوط إزالتها خلال الفترة المقبلة داخل مدينة الرياض.
إزالة أحياء الرياض
حددت أمانة الرياض العامة بعض الأحياء التي سيتم إزالتها وفقًا للتصريحات التي أدلت بها مؤخرًا، وهذه الخرائط جاءت على النحو التالي:-
- حي الجبس.
- حي ابن شريم بمنطقة خشم العان.
- حي عكاظ الجزء الشرقي منه.
- الحارة الشعبية بحي المرسلات.
- حي النهضة.
آلية تنظيم أحياء الرياض العشوائية
أوضحت أمانة الرياض، بعض المعايير والضوابط التي يجب اتباعها من أجل القيام بإزالة كل هذه الأحياء داخل المدينة، حتى لا يتضرر جميع المواطنين داخل الأحياء العشوائية، وقت الإزالة، جاءت وفقًا للأتي:-
- يتم تقديم جميع الخدمات المتنوعة إلى الأسر المتضررة من هذه الإزالات، وذلك بتشكيل فريق متخصص من عمليات الدعم السريع لمساعدتهم عند الإزالة.
- وضع خطة الافتتاح من أجل القيام بإزالة كل هذه المناطق والأحياء العشوائية المنوط العمل والبدء فيها أمام كافة المواطنين.
- تولي الجمعيات المختصة من أجل تقديم مساعداتها إلى كل هذه الأسر داخل الأحياء العشوائية وإلى أن يتم الانتهاء منها.
- يتم تطبيق وضع مجموعة من الخطط المتكاملة التي تضمن كافة الخدمات الأساسية مثل “مياه الشرب، الكهرباء” لجميع الأحياء السكنية.