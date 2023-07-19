بدء إزالة أحياء الرياض.. قائمة الأحياء التي ستزال داخل مدينة الرياض وألية التنظيم

كشفت الأمانة العامة في السعودية، عن خريطة إزالة أحياء الرياض، التي تعد من أهم ما يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل كافة مناطق المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وفقًا لبعض التصريحات التي أدلى بها المسؤولين مؤخرًا، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية، جميع الأحياء المنوط إزالتها خلال الفترة المقبلة داخل مدينة الرياض.

إزالة أحياء الرياض

حددت أمانة الرياض العامة بعض الأحياء التي سيتم إزالتها وفقًا للتصريحات التي أدلت بها مؤخرًا، وهذه الخرائط جاءت على النحو التالي:-

حي الجبس.

حي ابن شريم بمنطقة خشم العان.

حي عكاظ الجزء الشرقي منه.

الحارة الشعبية بحي المرسلات.

حي النهضة.

آلية تنظيم أحياء الرياض العشوائية

أوضحت أمانة الرياض، بعض المعايير والضوابط التي يجب اتباعها من أجل القيام بإزالة كل هذه الأحياء داخل المدينة، حتى لا يتضرر جميع المواطنين داخل الأحياء العشوائية، وقت الإزالة، جاءت وفقًا للأتي:-