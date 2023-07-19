موعد صرف العوائد السنوية 1445 وفقًا لتحديد وزارة المالية

وزارة المالية السعودية حددت موعد صرف العوائد السنوية 1445 نظرًا لكثرة البحث حول هذا الامر من قبل المواطنين السعوديين خلال الآونة الأخيرة، حيث تسعى الحكومة في توفير شتى الخدمات لمواطنيها، لذلك سنتطرق لتوضيح الموعد المُقرر للصرف وأيضًا طريقة إضافة الأبناء للاستفادة بشكل أكبر منها، لذا تابع معنا السطور القادمة.

موعد صرف العوائد السنوية 1445

وزارة المالية السعودية حددت موعد صرف العوائد السنوية لكي تبدأ خلال شهر مُحرم وتستمر حتى آخر شهر جمادى الآخر وفي حال تغيير الوزارة هذا الموعد سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً، وأشارت إن الصرف سيكون على دفعتين، ولكي تتمكن من الاستعلام عن العوائد لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية.

انقر على الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الأفراد ثم استعلام.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة كامةلة.

انقر على خانة بحث وسوف تظهر لك جميع التفاصيل.

خطوات إضافة الأبناء في العوائد السنويه

لكي تتمكن من إضافة الأبناء في العوائد السنوية بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال الآتي:

قم بالإنتقال إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية.

سجل دخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد ثم ادخل الرمز الخاص بالتحقق.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمات الأفراد.

قم برفع الملفات المطلوبة ثم اتبع كافة التعليمات ثم وافق عليها.

سيتم مراجعة طلبك ويتم الرد عليك.

وتجدر الإشارة في حال تغيير الموعد المُقرر من قبل وزارة المالية السعودية سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً من خلال موقعنا لكي تتعرف على الموعد الجديد.