سعر البصل اليوم في مصر ..”تحرك عاجل من البرلمان المصري لمواجهة ارتفاع الأسعار السلع الغذائية “

سعر البصل اليوم في مصر والتي ارتفع بشكل جنوني في الأيام الماضية مما أثار غضب المواطنين في مصر وأدي إلي تحرك سريع من البرلمان المصري اليوم لمناقشة أسعار البصل اليوم لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في مصر والتي يستغل التجار الآن أزمة انخفاض مخزون البصل مع الكميات المطلوبة واستغلال الأوضاع بوضع أسعار مبالغ فيها على الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر إلا بشكل نسبى، واليك تفاصيل أسعار الخضروات اليوم في مصر.

سعر البصل اليوم في مصر

صرح اليوم السيد يحيى السني رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انه يرجع سبب ارتفع البصل في الأسواق حاليا، هو أن إن المحصول لهذا العام اقل من نصف العام الماضي، ويرجع ذلك إلي انخفاض المساحات المزروعة للبصل في مصر، ومع ارتفاع عامل الطلب الآن وقلة المعروض ارتفاع أسعار البصل بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة ، والآن تسعى الغرفة التجارية للسيطرة على الأسواق وعودة أسعار لبصل لما كانت سابقا .

أسعار البصل في مصر الآن

وصل اليوم الأربعاء 19 يوليو سعر كيلو البصل اليوم يتراوح من سعر 9 جنيهات و15 جنيها

بينما الآن سعر طن البصل وصل نحو 10 آلاف جنيه.

ولكن نظرا إلي أن سعر البصل الأبيض دائما مرتفع على البصل الأحمر نظرا لقلة فانه بلغ طن البصل الأبيض اليوم نحو 14 ألف جنيه .

ولكن بالنسبة إلي أسعار باقي الخضروات فان اغلبها في المعدل الطبيعة والمتعارف عليه إلا أن أسعار الفاكهة والتي هي مرتفعه نسبيا مقارنة بالعام الماضي.