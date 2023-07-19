LINK رابط moed.gov.sy نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية السورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية، في بيان رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم، أن موعد إعلان نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 سيكون في 20 تموز، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات على مستوى المحافظات، ويبحث الطلاب عن رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية على الرابط moed.gov.sy الذي سيتم إعلان ننتائج التاسع سوريا عليه فور صدورها.

moed.gov.sy نتائج الصف التاسع سوريا 2023

نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية جولة لوزير التربية، يتابع فيها إجراء عمليات التنتيج لمواد الشهادات العامة، وذلك بالتزامن مع عمليات التصحيح التي بدأت سابقاً، ويقوم العاملون في مركز الحاسوب بمديرية الامتحانات بأداء مهامهم المهنية لإعلان نتائج الصف التاسع في سوريا خلال الساعات القادمة، وأشاد وزير التربية، الدكتور دارم طباع، بالجهود المبذولة لتأمين الدقة اللازمة في إصدار النتائج الامتحانية خلال جولته في مركز الحاسوب.

وأوضح الوزير، خلال بيان له، أنه يتم تدقيق القسائم الامتحانية للأوراق التي تم تصحيحها وتدقيقها ومراجعتها مرة أخرى في مركز التنتيج بعد وصولها من المحافظات، قبل إدخالها على الحاسوب، وذلك لضمان الدقة والمصداقية في النتائج النهائية، ويجب على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية من وزارة التربية السورية لمعرفة موعد إصدار moed.gov.sy نتائج الصف التاسع سوريا 2023.

رابط نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

يوفر رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2023 معلومات شاملة عن أداء الطلاب في الامتحانات، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط الموجود على موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.