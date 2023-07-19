تقويم الرفاعي 1445 الجديد pdf و دلالات الألوان

يُعتبر تقويم الرفاعي 1445 من أهم وافضل التقويمات المُتبعة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث يحتوي على عدة نقاط ودلائل بالألوان لكي تتناسب مع جميع الأطياف لكي يتعرفون على الإجازات، فالتقويم مهم بالنسبة للموظفين والطلاب والعامة أيضًا لكي يتعرفون على الإجازات وأيضًا المواعيد الرسمية للعمل، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

تقويم الرفاعي 1445

يتساءل الكثيرين عن تقويم الرفاعي فهو أحد أهم التقويمات المُتعبة داخل أراضي المملكة ولكي تقوم بتنزيله لابد من التوجه إلى هذا الرابط لكي تتمكن من معرفة الأيام الهجرية وما يُقابلها من السنة الميلادية، ولكي تتمكن من معرفتها قام بوضع عدة ألوان تُساعد جميع الأطياف للتعرف على تفاصيل التقويم.

دلالات الألوان في تقويم الرفاعي

يُقدم الأستاذ خالد الرفاعي تقويم العام الهجري 1445 والذي تحمل أيامه عدد من الألوان ذات المدلولات وهي: