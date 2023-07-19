خطوات التقديم في ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية عبر جدارة

لم يتبق سوى أيام قليلة على فتح باب التقديم على الترقيات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية المختلف في قطاعات الوزارة، إضافة إلى المحلقيات الثقافية وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات المنوط بها داخل المملكة العربية السعودية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالتقديم إلى هذه الوظائف حتى يتعرف عليها الجميع.

طريقة التقديم عبر جدارة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم على الترقيات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وفقًا لما يلي:-

أولاً يُرجى تسجل الدخول إلى بوابة جدارة.

ثم يتم على الفور إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

فتح صفحة جدارة مباشرة.

الضغط على أيقونة “الباحثين عن عمل”.

تحديد الإعلان المناسب.

الضغط مباشرة على أيقونة “عرض”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وتخصصاتك المطلوبة في هذا الإعلان.

التقديم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم

أكدت وزارة التعليم السعودية، أن التقديم في ترقيات شاغلي الوظائف التعليمية تكون لكل من يرغب في الحصول على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم، موضحه أن التقديم يكون من يوم 16 ربيع الأول 1444 حتى 7 ربيع الأخر في جميع الفروع التعليمية على مستوى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن التقديم يكون عبر الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني التي وفرته الوزارة أمام جميع المعلمين والمعلمات من أجل التمكن في التقديم إلى هذه الترقيات المختلفة، مشيرة إلى التقديم يكون للخدمة الذاتية للموظف وترقيات المعلمين، وكل من ينطبق عليهم شروط وضوابط الترقية.