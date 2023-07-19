بإمكان كافة العملاء أن يطلعوا على التفاصيل المتعلقة بالحوالات البنكية ويتعرفون على طرق التحميل والطباعة بشكل سهل، حتى يتمكنوا من إرسالها للأشخاص الآخرين، ومن خلالنا يمكننا معرفة كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445 الذي يكون الأشخاص بحاجة إليه بعد التحويل، إذ أن العملاء دائمى التساؤل عن بعض الأشياء التي تخص البنك، فهو من أهم البنوك المستخدمة بالسعودية، ويساعد الأشخاص في كافة العمليات المتعلقة بالتحويل، والسحب، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445

حتى تقوم باستخراج إيصال التحويل من قبل بنك الراجحي لهذا العام 1445، فهناك خطوات يجب التعرف عليها وهي كالآتي:

افتح تطبيق الراجحي بالهاتف الجوال وقم بتسجيل الدخول.

اضغط على خانة عرض الوضع المالي تجدها في الواجهة.

انقر على عرض تقويم العمليات.

عليك بعد ذلك بالضغط على تاريخ الحوالة تجدها بالتقويم المتوفر.

اضغط على حوالة تجدها بالقائمة العمليات.

تستعرض بعد ذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية.

خطوات طباعة إيصال التحويل

بإمكان العملاء بمصرف الراجحي أن يقوموا بطباعة الإيصالات المتعلقة بالحوالات المالية من خلال هذه الخطوات التالية: