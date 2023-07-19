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كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445

إيصال تحويل الراجحي PDF

فهدمنذ 37 دقيقة
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كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445
كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445

بإمكان كافة العملاء أن يطلعوا على التفاصيل المتعلقة بالحوالات البنكية ويتعرفون على طرق التحميل والطباعة بشكل سهل، حتى يتمكنوا من إرسالها للأشخاص الآخرين، ومن خلالنا يمكننا معرفة كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445 الذي يكون الأشخاص بحاجة إليه بعد التحويل، إذ أن العملاء دائمى التساؤل عن بعض الأشياء التي تخص البنك، فهو من أهم البنوك المستخدمة بالسعودية، ويساعد الأشخاص في كافة العمليات المتعلقة بالتحويل، والسحب، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445

حتى تقوم باستخراج إيصال التحويل من قبل بنك الراجحي لهذا العام 1445، فهناك خطوات يجب التعرف عليها وهي كالآتي:

  • افتح تطبيق الراجحي بالهاتف الجوال وقم بتسجيل الدخول.
  • اضغط على خانة عرض الوضع المالي تجدها في الواجهة.
  • انقر على عرض تقويم العمليات.
  • عليك بعد ذلك بالضغط على تاريخ الحوالة تجدها بالتقويم المتوفر.
  • اضغط على حوالة تجدها بالقائمة العمليات.
  • تستعرض بعد ذلك كافة التفاصيل المتعلقة بالحالة المالية.
كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445
كيف اطلع إيصال تحويل بنك الراجحي 1445

خطوات طباعة إيصال التحويل

بإمكان العملاء بمصرف الراجحي أن يقوموا بطباعة الإيصالات المتعلقة بالحوالات المالية من خلال هذه الخطوات التالية:

  • أولًا يجب الدخول لتطبيق الراجحي حيث تجده بقائمة التطبيقات.
  • استكمل بعد ذلك عملية تسجيل الدخول لحساب العميل.
  • اضغط على خانة عرض الوضع المادي تجده بتبويب إجمالي الرصيد.
  • انقر على تقويم العمليات واختار التاريخ.
  • اضغط على الحوالة من قائمة العمليات.
  • انقر على خانة pdf تجدها بالجزء السفلي.
  • انتظر إلى أن يعرض لك الإيصال وتقوم بطباعته.
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فهدمنذ 37 دقيقة
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