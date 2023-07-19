وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ٢٠٢٣ … تحميل تطبيق نتائج الامتحانات سوريا apk

تم الاعلان من قبل وزارة التربية السورية عن نتائج التاسع والتي سيتم الاعلان عنها في كافة المحافظات من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج التاسع في سوريا والتي من المفترض اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة كما اعلنت وزارة التربية السورية وجدير انها انتهت بالاونة الاخيرة من العمليات النهائية من عمليات التدقيق.

نتائج التاسع سوريا ٢٠٢٣

سيتم الاعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح ومراقبة الدرجات واعتمادها من قبل الوزير فقد تم الاعلان عن نتائج الصف الأول إلى الرابع في الثاني والعشرين من شهر يونيو اما عن الصف الخامس إلى الثامن في الثالث والعشرين من شهر يونيو 2023 ونتيجة الصف التاسع في الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023 ويمكننا الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم اليمنية ، واو من خلال ان يتم الاتصال على الرقم الأرضي 161 للتحقق من النتيجة والتي سيتم من خلالها التعرف على نتائجنتائج التاسع حسب الاسم ويتم كتابة في المربع المحدد لك رقم مقعد الطالب الخاص به وثم عرض النتيجة.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ٢٠٢٣

يمكن لكل الطلاب والطالبات القيام بعملةي استخراج نتائج التاسع حسب الاسم من الحصول علي النتيجة من خلال الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع وزارة التربية من هنا .

اختيار السنة الدراسية.

ادخل الرقم المرجعي الخاص بالجلوس.

اضغط على البحث للحصول على النتائج.

نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب

من المتوقع ان تظهر نتيجة التاسع اليمن خلال ايامقليلة بعد ان يتم اعتمادها النتيجة النهائية وستعلن من خلال موقع الإدارة العامة للامتحانات أو موقع وزارة التربية السورية، وان السبب من عدم الاعلان حتى الان هي ان الوزارة لم تنتهي بعد من تصحيح جميع الاوراق.

تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات 2023