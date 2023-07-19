وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2023

يترقب جميع الطلاب في سوريا النتائج الخاصة بالصف التاسع وفقًا للاسم ورقم الاكتتاب ولذا أتاحت وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم والآن غرف المتابعة بكافة المحافظات، وتعمل على إنجاز التصحيح وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حتى تظهر النتائج للطلاب بأسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكون منصفة للجميع ويحصلوا على حقوقهم.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

فتحت وزارة التربية في سوريا نتائج الصف التاسع وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، واتباع بعض الخطوات التي تساهم في الوصول للنتيجة وهي كالآتي:

أولًا تدخل لمحرك البحث جوجل.

اكتب داخل محرك البحث وزارة التربية السورية.

اضغط على خانة رابط الوزارة.

قم بإدخال المحافظة.

بعدها قم بإضافة رقم الاكتتاب.

اضغط على خانة بحث.

شروط النجاح بالصف التاسع

وضعت وزارة التربية السورية بعض المعايير التي تمكن الطلاب من النجاح بالصف التاسع، وإليكم هذه المعايير وهي كالآتي: