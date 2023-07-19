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وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2023

نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب

فهدمنذ 13 دقيقة
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وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم
وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

يترقب جميع الطلاب في سوريا النتائج الخاصة بالصف التاسع وفقًا للاسم ورقم الاكتتاب ولذا أتاحت وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم والآن غرف المتابعة بكافة المحافظات، وتعمل على إنجاز التصحيح وفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، حتى تظهر النتائج للطلاب بأسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت تكون منصفة للجميع ويحصلوا على حقوقهم.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

فتحت وزارة التربية في سوريا نتائج الصف التاسع وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، واتباع بعض الخطوات التي تساهم في الوصول للنتيجة وهي كالآتي:

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم
وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم

شروط النجاح بالصف التاسع

وضعت وزارة التربية السورية بعض المعايير التي تمكن الطلاب من النجاح بالصف التاسع، وإليكم هذه المعايير وهي كالآتي:

  • إن رسب الطالب بمادة واحدة فيما عدا اللغة العربية فإنه ناجحًا.
  • في حال رسوب الطالب بمادتين وحصل على ربع الدرجة بالمادتين فإنه يكون ناجحًا
  • إن رسب الطالب باللغة العربية فهو راسب.
  • رسوب الطالب بثلاث مواد تجعله راسبًا ويدخل الدور الثاني.
  • أما عن رسوب الطالب بأربع مواد فلا يحق له أن يدخل للدورة الثانية.
  • الحد الأدنى للنجاح باللغة العربية 300 درجة وفي الرياضيات 240 درجة، أما عن العلوم 160 درجة، الدراسات 240 درجة، اللغة الفرنسية 120 درجة، النجاح في الدين 80 درجة، أما عن الإنجليزية 160 درجة.
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فهدمنذ 13 دقيقة
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