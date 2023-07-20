heeeree NEW نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين الدور الأول بالاسم ورقم الجللوس
ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين في كافة الأراضي الفلسطينية الحبيبة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس الموافق 20 يوليو 2023 والذي من المقرر أن تكشف من خلاله الوزارة عن نسب النجاح وعن المؤشرات العامة للنتيجة بالإضافة إلى أسماء الأوائل من كافة الشعب.
نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين
كشفت مديرية التربية في غزة أنه تم الانتهاء حاليًا من تصحيح الأوراق الامتحانية لأكثر من 87 ألف طالب وطالبة مقيدين بمرحلة الثانوية العامة بجميع الشعب في فلسطين، ومن ثم يتم العمل على رفع النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من أجل التسهيل على الطلاب في الاستعلام عن النتيجة والتعرف على الدرجات الخاصة بهم بالاسم ورقم الجلوس.
رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى
أوضحت الوزراة في بيانها الذي تم نشره من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاستعلام عن النتيجة يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وذلك عبر إتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أو رابط نتائج التوجيهي.
- حدد نتيجة التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين وحدد الشعبة التي أديت الامتحان بها.
- أكتب رقم الجلوس والاسم ومن ثم قم بالضغط على زر عرض النتيجة.
- انتظر قليلاً وسوف تصبح النتيجة جاهزة أمامك.
- يجب العلم ان النتيجة لن تكون متاحة عبر المواقع الإلكترونية إلا بعد إعلان ظهور النتيجة بصورة رسمية من قبل وزير التربية والتعليم الفلسطيني في صباح غد يوم الخميس.