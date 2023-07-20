heeeree NEW نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين الدور الأول بالاسم ورقم الجللوس

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين في كافة الأراضي الفلسطينية الحبيبة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة من صباح الخميس الموافق 20 يوليو 2023 والذي من المقرر أن تكشف من خلاله الوزارة عن نسب النجاح وعن المؤشرات العامة للنتيجة بالإضافة إلى أسماء الأوائل من كافة الشعب.

نتائج التوجيهي لعام ٢٠٢٣ فلسطين

كشفت مديرية التربية في غزة أنه تم الانتهاء حاليًا من تصحيح الأوراق الامتحانية لأكثر من 87 ألف طالب وطالبة مقيدين بمرحلة الثانوية العامة بجميع الشعب في فلسطين، ومن ثم يتم العمل على رفع النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من أجل التسهيل على الطلاب في الاستعلام عن النتيجة والتعرف على الدرجات الخاصة بهم بالاسم ورقم الجلوس.

رابط الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى

أوضحت الوزراة في بيانها الذي تم نشره من خلال موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاستعلام عن النتيجة يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وذلك عبر إتباع هذه الخطوات: