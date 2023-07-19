خلال ساعات.. هنا نتيجة الصف الثالث متوسط كربلاء برقم الجلوش عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

نشير لكم في هذا المقال التعرف على نتيجة الصف الثالث متوسط كربلاء، والتي هي واحدة من أهم النتائج التي يختتم بها المرحلة الإعدادية للتأهل للدخول إلى مرحلة جديدة بعد الاطمئنان وتعرف كل طالب على ما حصل علية من علامات ودرجات في نتيجة اخر العام للعام الدراسي الجاري 2023، حيث ظهرت نتائج الثالث المتوسط في بعض المحافظات من دولة العراق مثل محافظة البصرة وكربلاء ومحافظة ميسان وكركوك واربيل وواسط، ونكتب اليكم مختلف المعلومات بشأن الحصول علي نتائج الثالث المتوسط من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

ويتم الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق عن طريق رقم الجلوس او رقم المقعد الخاص بالطالب عندما يقوم بأدخالة عبر الموقع للحصول على العلامات الخاصة به بكل سهولة من خلال الموقع عبر الانترنت.

نتيجة الصف الثالث متوسط كربلاء

وتعتبر نتيجة الثالث المتوسط جزء من الإجراءات التي يتخذها الوزارة في دولة العراق لتقييم والتعرف على مستوي كل طالب لمساعدتهم على النظام التعليمي التي يسير بالعراق والتحضير للسنوات الدراسية القادمة، واوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن معدلات النجاح بين طلاب الصف الثالث المتوسط مرتفعة عن الأعوام الماضية حيث وصلت نسبة النجاح ل85 % في المواد الاساسية و95% في المواد الغير مضافة.

الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

ويتم اتباع الخطوات التالية التي نذكرها اليكم في هذا المقال لكي يتعرف عليها جميع الطلاب ويستعلمون عنها للحصول على نتائج الثالث المتوسط بكل سهولة.

في البداية، ادخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق الضغط المباشر على الرابط.

يتم البحث عن قسم النتائج في الموقع سواء عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع أو عبر البحث في قسم الخدمات المقدمة.

تتم عملية اختيار السنة الدراسية والدور بواسطة اختيار الصف الثالث المتوسط والدور الأول من القائمة المعروضة أمامك.

الرجاء إدخال رقم الامتحان الذي يُمنح للطالب أثناء أداءه للامتحان.

فيما بعد من إدخال رقم الامتحان، يجب النقر على خيار البحث للاستعلام عن النتائج

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