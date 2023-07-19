“استخرج الدرجات الآن “رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين tawjihi.mohe.ps للطلاب الضفة وغزة

رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين ، والتي قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 بالإعلان الرسمي عن النتيجة على موقعها الحكومي والذي يتمكن من خلاله الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس أو يمكنك الاستعلام عبر الرسائل النصية أو من خلال موقع وزارة التربية الفلسطينية.

رابط نتائج توجيهي 2023 فلسطين

تقدم وزارة التربية الفلسطينية إلي طلابها في مرحلة التوجيهي خاصتين لاستعلام عن نتائجهم النهائية ومن احد اهم خدمة الاستعلام غبر الرسائل النصية على شبكة جوال اوريدو ، أم من خلال الاستعلام إلكتروني عبر موقعه الحكومي برقم الجلوس فورا ن يتم اعتمادها إلي الطلاب، ومن خلال موقعنا البديل نوفر إليك خطوات الاستعلام عبر الخدميتان المجانين المتاحة إلي الطلاب الاستعلام من خلالهم عن نتائج توجيهي 2023 فلسطين.

رابط فحص نتائج التوجيهي 2023 فلسطين الضفة

يمكن الآن الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 فلسطين من خلل الموقع الإلكتروني بالخطوات التالية

قم بالتوجه إلى موقع وزارة التربية الفلسطينية.

انقر على خانة “استخرج الدرجات”

ادخل رقم الجلوس والذي يتكون من ستة أو ثمانية خانات.

اضغط على زر البحث .

او يمكنك الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 عبر الجوال من خلال إرسال يرسل الرسالة إلى الرقم 37023،بها رقم جلوس الطالب، وثم تحديد الرمز w في حالة انك كنت من سكان الضفة، أما في حالة انك كنت من سكان غزة بإرسال الرمز g، وفى حالة انه كان رقم جلوسك اقل من ثمان أرقام ارسل قبله 00 في الرسالة النصية الخاص برقم الجلوس ، وانتظر حتى يم إرسال إليك رسالة بها بيان درجات لهذا العام .