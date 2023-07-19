تشكيل الهلال السعودي ودينامو كييف في المباراة الودية

إستقر المدير الفني للنادي الهلال السعودي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي دينامو كييف الودية لقاء سيكون قوي للغاية بين الطرفين ويسعي كل فريق للفوز بتلك المباراة التحضيرية للموسم الجديد .

وجدير أن الهلال السعودي إستطاع بالفترة الأخيرة ان يقوم بالكثير من التدعيمات للفريق وذلك من أجل المنافسة علي الالقاب، حيث تعاقد مع لاعبين كبار للغاية.

تشكيل الهلال ودينامو كييف

وسيكون تشكيل الهلال امام نادي دينامو كييف الاوكراني كتالي :-

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفلاع: ناصر الدوسري – خاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – محمد البريك

الوسط: روبين نيفيش – محمد كنو – أندريه كاريلو

الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان

موعد مباراة الهلال الودية اليوم امام دينامو كييف

حيث تبدء مواجهة الهلال السعودي امام النادي الاوكراني في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودي ومصر وستقام علي ارضية ملعب النمسا مباراة الهلال ودينامو كييف الودية في الموسم التحضيري.