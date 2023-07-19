بطلها احسن …. ارتفاع اسعار السجائر 5 جنيهات للمرة الثانية في نفس الاسبوع

ارتفاع اسعار السجائر ، حالة من الغضب بدأت تظهر على عدد كبير من المدخنين وأصحاب أكشاك السجائر والسوبر ماركت بعد الزيادة الملحوظة في اسعار السجائر في مصر والتي تزيد للمرة الثانية في نفس الأسبوع بقيمة 5 جنيهات ، وكانت شعبة الدخان قد أعلنت صباح اليوم الموافق 19 يوليو 2023 عن ارتفاع اسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات في العبوة الواحدة، وخلال الساعات الاخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن أسعار السجائر في مصر .

سبب اسعار السجائر

حيث ارتفعت اسعار السجائر في مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية، وقد صرح “إبراهيم إمبابي” الذي يشغل منصب رئيس شعبة الدخان والمعسل عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار السجائر بالأسواق والذي وصفه بأنه خارج عن السيطرة.

اسعار السجائر في الشرقية للدخان

حيث وصل سعر علبة السجائر حوالي 24 جنيه وعلى الرغم من هذا فإن الكثير من الأكشاك والمحلاك يقومون ببيعها بحوالي 40 و 45 جنيه، كما أكدت الشركة أيضاُ أن سعر علبة سجائر كليوباترا وصل 24 جنيه إلا أن الأكشاك تبيعه بـ 43 جنيه وأشار امبابي أن أقل علبة سجائر هو 34 جنيه وأن ما يحدث من ارتفاع لاسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة هو تهريج مشيراً إلى أن الحكومة هي السبب الرئيسي في ارتفاع اسعار السجائر في الاسواق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إمبابي أيضاً إلى أن الزيادة التي أعلنت عنها شركات السجائر لا تتخطى الـ 3 جنيهات وليس 30 جنيه، وأضاف إلى أن هذه الزيادة بسبب جشع التجار مشيراً إلى أن مصر قررت ايقاف التبغ وتم اغلاق عدد كبير من المصانع الغير مرخصة وان أعلى علبة سجائر في مصر بلغت 75 جنيه.