“عاجل وزارة التعليم السعودي” تُعلن نتائج التسكين عبر نظام نور 1445 للمرحلة الثانوية

نتائج التسكين عبر نظام نور من أكثر الأمور بحثًا من قبل طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، حيث تسعى وزارة التعليم على توفير كافة الخدمات بشكل إلكتروني ومن بينهم خدمة الاستعلام عن نتائج تسكين المسارات التي ينتظرها الكثيرين، فهي تعمل على تقديم يد العون لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

نتائج التسكين عبر نظام نور

وزارة التعليم اعلنت عن إمكانية الاستعلام عن نتائج التسكين عبر نظام نور وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

اكتب البيانات المطلوبة ثم سجل دخول.

انقر على خانة المسارات وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.

طرق التواصل مع نظام نور

لكي تتمكن من التواصل مع نظام نور لابد من اتباع الطرق الآتية:

يُمكنك أولاً الذهاب إلى الرابط الرسمي لبوابة نظام نور.

تواصل عبر الرقم المخصص وهو 19996.

طريقة التسجيل في نظام نور لاستخراج النتائج

لكي تتمكن من الحصول على النتيجة وتود في التسجيل عبر نظام نور لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بنظام نور الإلكتروني.

انقر على خانة ولي الأمر ثم سجل دخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

اضغط على التالي ثم انقر على خانة التدقيق.

اضغط على خانة حفظ البيانات ثم قم بالدخول للنظام.

بالخطوات السابقة يُمكنك الحصول على النتائج التي يُقدمها نظام نور الإلكتروني والذي يشمل عدد كبير من الخدمات الآخرى التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا.