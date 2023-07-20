انت تقدر بطلها أحسن … أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم

يبحث الكثير خلال الساعات الماضية عن اسعار السجائر في مصر فقد تم ارتفاع اسعار بشكل غير ملحوظاً مما ادى لزيادة الغضب من البعض وانها من السلع التي يتم استهلاكها من قبل الكثير من المدخنين وعلى عدد كبير من المواطنين ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السجائر.

اسعار السجائر يوليو 2023

تم ارتفاع اسعار السجائر في مصر لذلك ادى لزيادة البحث للتعرف على الزيادة فقد جاءت الشركة بتصريح انه لم يتم الاعلان عن زيادة أسعار السجائر حتى الان وقد بدأ الكثير من الأشخاص في تقديم شكوى ضد شركات السجائر والموزعين فقد جاءات الشرشكة واعلنت ان أسعار السجائر زادت بقيمة 5 جنيهات لأنواع المالابورا والميرت، وان سجائر LM بقيمة 3 جنيهات غير ان الكثير من المحلات في جمهورية مصر العربية لم يتم تواجد بها السجائر بسبب عدم التصنيع بالفترة الأخيرة فقد تم الحصول عليها من خلال السوق السوداء من قبل استغلال التجار.

أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان

أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر وهي.