انت تقدر بطلها أحسن … أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان اليوم
يبحث الكثير خلال الساعات الماضية عن اسعار السجائر في مصر فقد تم ارتفاع اسعار بشكل غير ملحوظاً مما ادى لزيادة الغضب من البعض وانها من السلع التي يتم استهلاكها من قبل الكثير من المدخنين وعلى عدد كبير من المواطنين ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسعار السجائر.
اسعار السجائر يوليو 2023
تم ارتفاع اسعار السجائر في مصر لذلك ادى لزيادة البحث للتعرف على الزيادة فقد جاءت الشركة بتصريح انه لم يتم الاعلان عن زيادة أسعار السجائر حتى الان وقد بدأ الكثير من الأشخاص في تقديم شكوى ضد شركات السجائر والموزعين فقد جاءات الشرشكة واعلنت ان أسعار السجائر زادت بقيمة 5 جنيهات لأنواع المالابورا والميرت، وان سجائر LM بقيمة 3 جنيهات غير ان الكثير من المحلات في جمهورية مصر العربية لم يتم تواجد بها السجائر بسبب عدم التصنيع بالفترة الأخيرة فقد تم الحصول عليها من خلال السوق السوداء من قبل استغلال التجار.
أسعار السجائر في الشركة الشرقية للدخان
أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر وهي.
- سعر سجائر بوكس 10 بقيمة 15 جنيه.
- سجائر كليوباترا سوفت كوين بسعر 32 جنيها.
- وصل سعر سجائر كليوباترا بوكس 24 جنيه.
- اما عن سعر سجائر كليوباترا السوبر 24 جنيه.
- سعر سجائر مونديال أحمر 24 جنيه.
- وسعر سجائر مونديال ازرق 24 جنيه.
- سعر سجائر ال ام احمر 39 جنيه مصري.
- ال ام ازرق 39 جنيه مصري.
- سجائر الاند ام سيلفر 39 جنيه مصري.
- سعر سجائر مالبولوجورد 45 جنيه مصري.
- مالبورو احمر بسعر 45 جنيه
- سجائر ميريت أزرق بسعر 59 جنيهًا
- سعر سجائر ميريت أصفر 59 جنيه.