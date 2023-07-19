نتائج التوجيهي فلسطين 2023 الدورة الأولى لقطاع غزة والمحافظات الجنوبية عبر tawjihi.mohe.ps

نتائج التوجيهي فلسطين 2023، في وسط حالة من الترقب والانتظار يعيشها كافة طلاب الثانوية العامة في جميع البيوت الفلسطينية، أعلنت وزارة التربية والتعليم خبرًا سارًا لكل طلاب الثانوية العامة وهو موعد نتائج التوجيهي فلسطين 2023، والتي يترقب كل طلاب الثانوية العامة ظهورها بفارغ الصبر، ليعرف كل طالب منهم ماهي خطوته المقبلة وماذا سيفعل بعد معرفة النتيجة، وقد شدد السيد الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم الفلسطيني على الانتهاء سريعًا من عملية رصد الدرجات وهي الخطوة الأخيرة من الأعمال الامتحانيه وهي تأتي بعد تصحيح الأوراق الامتحانيه ومراجعتها، هذا وفي سياق متصل ستقوم وزارة التربية والتعليم بعقد مؤتمرًا للإعلان عن نتائج الأوائل وكافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة، ولمعرفة تفاصيل أدق حول هذا الموضوع يرجى متابعة القراءة.

نتائج التوجيهي فلسطين 2023

وفقًا للتصريحات التي صدرت مؤخرًا من غرفة كنترولات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم بشأن نتائج التوجيهي فلسطين 2023، أنه قد انتهت كافة أعمال الامتحانات من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات ويتم الآن التجهيز لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تلك النتائج واعتمادها من جانب السيد الدكتور مروان عورتاني وزير التربية والتعليم الفلسطيني، وحسب ما أكدت تلك المصادر أنه سيتم إتاحة بشكل رسمي على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الخميس الموافق 18 يوليو / تموز 2023.

رابط نتائج الثانوية العامة فلسطين 2023

وبعد أن ذكرنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد نتائج التوجيهي فلسطين 2023، نوضح لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة، ولكي تحصل على نتيجتك، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية، وتنفيذها بكل دقة:-