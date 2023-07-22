HERE موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن | | نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2023 بالاسم ورقم الجلوس www.yemenexam.com

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، مع بداية امتحانات الثانوي العامة في دولة اليمن في السابع من شهر مايو للعام الدراسي 2022-2023 وحتى نهايتها في الثامن والعشرين من الشهر ذاته بدأ الحديث حول موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، وبمجرد انتهاء طلاب الثانوية العامة في اليمن من أداء الامتحان الأخير في ماراثون الثانوية العامة الطويل والشاق، أقام السيد الدكتور طارق سالم العكيري وزير التربية والتعليم بدولة اليمن غرفة علميات لمتابعة سير عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالأوراق الامتحانيه ليقوم سيادته باعتماد النتيجة وإعلانها على الفور.

موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

حالة من الترقب والانتظار يعيشها جميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات اليمنية المختلفة في صنعاء وعدن وحضرموت وتعز ومآرب وغيرها لـ موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن، حيث مر وقت طويل جداً على انتهاء الطلاب من الامتحانات الخاصة بهذا العام الدراسي وهم يترقبون الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر، وحتى الآن لم تقم وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن الموعد الرسمي لظهور تلك النتائج ولكن من المتوقع أن تكون النتائج متاحه في بداية الأسبوع المقبل، وفي إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب ومراعاة لعدم حدوث تكدس أو زحام أمام المدارس أو اختناق مروري في الطرق، أتاحت الوزارة أكثر من طريقة أمام الراغبين في الحصول على النتائج الخاصة بهم، وتتمثل تلك الطرق في:

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية. أو إرسال رسالة نصية على رقم 161 باسم الطالب ورقم جلوسه وبعد قليل ستصله رسالة على رقمه بها كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الطالب وبيان تفصيلي بدرجاته في كل المواد.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن ومن خلال الرابط الإلكتروني الإلكتروني سيتمكن الطلاب من استخراج النتائج الخاصة بهم من خلال إتباع الخطوات التالية:-

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الإلكتروني.

الإلكتروني. أو من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات مــن هـــنا .

. ثانيًا: من القائمة الرئيسية اختيار خدمات الوزارة.

ثالثًا: النقر على خدمة نتائج.

رابعًا: سيتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام عن النتيجة.

خامسًا: قم بتسجيل البيانات المطلوبة (العام الدراسي – رقم جلوس الطالب – الضغط على رمز التحقق).

سادسًا: الضغط على بحث وانتظر ثوان قليلة لتظهر الدرجات أمامك.

أشارت المصادر من داخل وزارة التربية اليمنية إلى انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق ومراجعة أوراق إجابات الطلاب وكذلك تم رصد وتجميع الدرجات وتم إعداد الكشوفات التي سيثوم السيد وزير التربية والتعليم بإعتمادها في خلال الساعات المقبلة، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الأول لجميع المحافظات بالرقم الجلوس صباح اليوم السبت الموافق 22 يوليو 2023.