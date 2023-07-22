يتزايد البحث هذه الأيام من قبل أولياء أمور الطلاب العراقيين حول موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، حيث ينتظر الكثير من طلاب الصف السادس بعد الانتهاء من اداء الاختبارات ظهور النتيجة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التابع لها، وسوف نوضح لكم في مقال اليوم موعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق 2023 نتائج الدور وكيفية الاستعلام عنها، فتابعونا.

موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق

تستعد وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول في العراق، بعد انتهاء طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي من أداء جميع الامتحانات المقررة لهن تحت إشراف متكامل من اللجنة الدائمة للامتحانات، تقوم الوزارة الآن بالاشراف على أعمال التصحيح والفحص والتدقيق لاختبارات الطلاب تمهيدا لإعلان هذه النتائج في القريب العاجل، بعد رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الحصول عليها عن طريق اسم الرباعي والرقم الامتحاني على موقع وزارة التربية العراقية، ومن المقرر إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق 2023 مطلع الشهر المقبل قبل يوم 10/8، بحسب ماذكره وكيل وزارة التربية، حيث أن هذا التصريح ليس تحديد موعد إعلان النتائج ولكنه فترة تقريبية لإعلان النتائج، من ناحية أخرى، ذكرت صفحة الفيسبوك التابعة لوزارة التربية العراقية، أن الأخبار المتداولة عن موعد نتائج السادس الاعدادي في العراق لا صحة لها.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 العراق

سيتم الإعلان قريباً عن إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 في جميع محافظات العراق دفعة واحدة دون استثناء، وينتظر جميع الطلاب وعائلاتهم ظهور النتيجة على رابط نتائج السادس الإعدادي لعام 2023، وهذا بعد أن أجريت الامتحانات في جو صارم وتم اتباع جميع الإجراءات اللازمة، ويمكنك الاستعلام عن النتائج في وقت الإعلان عنها عن طريق موقع الوزارة والمواقع الرسمية التابعة لها وذلك بإتباع مايلي:

اولا: قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثانياً: قم بالضغط على مربع الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول من الخيارات الموضحة أمامك.

ثالثا: اكتب اسمك الرباعي واسم المحافظة والرقم الامتحاني الخاص بك.

رابعا: الخطوة الأخيرة اضغط فوق الزر “عرض النتائج” وستظهر نتيجتك وجميع درجاتك التى حصلت عليها في جميع المواد.