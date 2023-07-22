نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣ | | لينك استعلام نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية

نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣، انتهت رسمياً عمليات المراجعة ورصد الدرجات والتصحيح الخاصة بأوراق الثانوية العامة في دولة اليمن، وذلك بعد شهر منذ انتهاء أخر امتحان للثانوية العامة في الثامن والعشرين من مايو 2023، وخلال تلك الفترة كان السؤال الأكثر ترددًا على ألسنة الكثير من الطلاب وأهلهم هو الاستفسار عن موعد إعلان نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣، خاصة في ظل التصريحات المتتالية التي صدرت خلال الفترة السابقة عن عمليات التصحيح والمؤشرات الأولية للنتائج، ومع تقدم أكثر من 400 ألف طالب لامتحانات الثانوية العامة في اليمن، استغرقت عمليات التصحيح وقتًا كثيرًا ضمانًا لحصول على كل طالب على حقه وعدم تعرضه للظلم، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم الموعد النهائي لإعلان النتائج الخاصة بالثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمينة في تصريحات على لسان السيد الدكتور طارق سعد العكيري أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد مؤتمر صحفي كبير يتم فيه الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بـ نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣ وأسماء الأوائل في الثانوية العامة على مستوى دولة اليمن، كما أعلنت الوزارة أن السيد الوزير سيقوم باعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة على أن يتم إعلان كافة النتائج بقسميها العلمي والأدبي على الموقع الرسمي لوازرة التربية والتعليم صباح يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023 بكافة محافظات اليمن ” عدن – صنعاء – مآرب – حضر موت – سقطرى – الجرف – وغيرها من المحافظات”.

لينك نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

يمكن لكل من يرغب في الاستعلام عن نتائج ثالث ثانوي صنعاء ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس عبر اتباع الخطوات التالية:-