خبر هام لأصحاب المعاشات الأن.. 300 جنيه زيادة جديدة على معاش أغسطس 2023
خبر هام لأصحاب المعاشات الأن.. 300 جنيه زيادة جديدة على معاش أغسطس 2023
لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف معاشات شهر أغسطس 2023، حيث إن الكثير من المواطنين أصبحوا يتساءلون بشكل مستمر عن وجود زيادة جديدة في معاشاتهم، فضلاً عن أن صرف المعاشات لهذا الشهر تبدأ يوم 1 أغسطس 2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على المعاش.
موعد صرف المعاشات
وفي هذا أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الفئة التي تحصل على معاش قيمته 1000 جنيه سيتم صرفه يومي 1 و1 أغسطس 2023، بينما في حال إذا كان المعاش أكثر من 2000 جنيه فإن المعاش سيتم صرفه يومي 3 و4 أغسطس 2023، في حين أن المعاش الذي يبلغ نحو 3000 جنيه، فإنه سيتم صرفه يومي 5 و6 أغسطس 2023، وذلك حتى يتمكن جميع أصحاب المعاشات من الحصول عليه في مواعيده الرسمية.
حقيقة زيادة المعاشات
حددت التأمينات الاجتماعية قيمة الزيادات التي أُجرت على المعاشات، وبلغت نحو 15% تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي 2023، لتكون قيمة المعاشات بعد الزيادة على النحو التالي:-
- المشترك الذي يحصل على معاش 1300 جنيه يكون بعد الزيادة 1495 جنيهًا.
- في حين أن المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 2300 جنيه فإنه بعد الزيادة يبلغ نحو 2645 جنيهًا.
- إضافة إلى أن المواطن الذي يحصل على معاش قيمته 3500 جنيه، فإن المعاش بعد الزيادة يصل إلى 4025 جنيهًا.
- المواطن الذي يحصل على معاش قدره 4300 جنيه، فإنه بعد الزيادة يبلغ نحو 4945 جنيهًا.
- بينما إذا كان المواطن الذي يحصل على معاش قدره 5300 جنيه فإن معاشه بعد الزيادة 6095 جنيهًا.