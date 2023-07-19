خبر هام لأصحاب المعاشات الأن.. 300 جنيه زيادة جديدة على معاش أغسطس 2023

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف معاشات شهر أغسطس 2023، حيث إن الكثير من المواطنين أصبحوا يتساءلون بشكل مستمر عن وجود زيادة جديدة في معاشاتهم، فضلاً عن أن صرف المعاشات لهذا الشهر تبدأ يوم 1 أغسطس 2023 في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على المعاش.

موعد صرف المعاشات

وفي هذا أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الفئة التي تحصل على معاش قيمته 1000 جنيه سيتم صرفه يومي 1 و1 أغسطس 2023، بينما في حال إذا كان المعاش أكثر من 2000 جنيه فإن المعاش سيتم صرفه يومي 3 و4 أغسطس 2023، في حين أن المعاش الذي يبلغ نحو 3000 جنيه، فإنه سيتم صرفه يومي 5 و6 أغسطس 2023، وذلك حتى يتمكن جميع أصحاب المعاشات من الحصول عليه في مواعيده الرسمية.

حقيقة زيادة المعاشات

حددت التأمينات الاجتماعية قيمة الزيادات التي أُجرت على المعاشات، وبلغت نحو 15% تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي 2023، لتكون قيمة المعاشات بعد الزيادة على النحو التالي:-