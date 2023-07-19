موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة بالدورى المصرى وتردد القنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي، والتي تعد من المباريات المهمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يتم إجراء هذه المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين، وتتطلع جماهير الفريقين لمتابعة العرض الكروي المثير، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري بليلة التتويج بالدوري المحلي الفائز به النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

يستعد النادي الأهلي لمواجهة حرس الحدود الليلة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تم تأجيلها من الجولة الثالثة والثلاثين، وتنقل المباراة علي قناة أون تايم سبورتس فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن الحصول على تردد قنوات أون تايم سبورتس ON Time Sports الجديد عن طريق ضبط جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك على التردد 10872، معامل التصحيح الرأسي 27500، والاستقطاب أفقي، يمكن العثور على هذه القنوات على الأقمار الصناعية المختلفة، وهي متاحة لعشاق الرياضة المصرية لمتابعة الأحداث الرياضية المختلفة، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز والعديد من البطولات الأخرى.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 81 نقطة.

2- بيراميدز 70 نقطة.

3- الزمالك 60 نقطة.

4- فيوتشر 58 نقطة.

5- المصري 47 نقطة.

6- إنبي 45 نقطة.

7- المقاولون 44 نقطة.

8- الاتحاد 43 نقطة.

9- فاركو 42 نقطة.

10- سموحة 42 نقطة.

11- الإسماعيلي 40 نقطة.

12- البنك الأهلي 39 نقطة.

13- سيراميكا 37 نقطة.

14- طلائع الجيش 36 نقطة.

15- الداخلية 35 نقطة.

16- أسوان 33 نقطة.

17- غزل المحلة 33 نقطة.

18- حرس الحدود 24 نقطة.