رخصة دولية .. طريقة طلب رخصة القيادة الدولية 2023 بكل سهولة اونلاين

تُعد رخصة القيادة الدولية (International Driving Permit) وثيقة رسمية تتيح لحاملها قانونيًا قيادة المركبات في الخارج. تُعتبر هذه الرخصة إضافة للرخصة الوطنية، وتمنح السائق حق قيادة مركبته في العديد من الدول حول العالم. وتعتبر رخصة القيادة الدولية ترجمة معترف بها دوليًا للمعلومات المتواجدة في الرخصة الوطنية. تتطلب بعض الدول للسائقين الأجانب حمل هذه الرخصة أثناء قيادة مركبتهم، حتى يتسنى لهم الالتزام بالقوانين المرورية المحلية والتواصل مع السلطات المختصة بطريقة سهلة وفعالة. تصدر رخصة القيادة الدولية عادةً من قبل الهيئة الوطنية المعترف بها في بلد المقيم، ويحق لشخص يحمل رخصة قيادة صالحة استخراج رخصة قيادة دولية. ومع ذلك، فإن رخصة القيادة الدولية غير صالحة كوثيقة مستقلة، وتحتاج إلى مرافقة الرخصة الوطنية الأصلية في جميع الأوقات أثناء قيادة المركبة في الخارج.

رخصة القيادة الدولية

هي وثيقة تمنح للأفراد الذين يرغبون في قيادة المركبات في البلدان الأجنبية بصورة مؤقتة. تعتبر هذه الرخصة نوعًا من الهوية الدولية لصاحبها وتحمل صلاحية دولية للقيادة لفترة محددة.

تصدر رخصة دولية عادة من قبل جمعية السيارات الوطنية في البلد الذي يقيم فيه صاحب الرخصة. ومع ذلك، يجب أن يكون للشخص رخصة قيادة صالحة في بلده الأصلي لكي يكون له الحق في الحصول على رخصة القيادة الدولية.

تحتوي رخصة القيادة الدولية على معلومات شخصية لصاحبها مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية. كما تحتوي أيضًا على ترجمة مكتوبة باللغة الإنجليزية لمعلومات الرخصة الوطنية. هذا يسهل قراءة وفهم المعلومات من قبل الجهات المختصة في البلاد الأخرى.

يستخدم حاملو رخص القيادة الدولية هذه الوثيقة للتنقل ولقيادة المركبات في البلدان التي يعتزمون زيارتها. وعادة ما تكون الرخصة صالحة لمدة عام واحد. ومع ذلك، قد يوجد بعض البلدان التي تحتاج إلى طلب تصريح إضافي أو تحديد شروط معينة للسائقين الذين يستخدمون رخص القيادة الدولية.

يجب على حامل رخصة القيادة الدولية أن يلتزم بجميع قوانين ولوائح المرور في البلد الذي يقيم فيه. وفي حالة مخالفة القوانين، يمكن أن يتعرض السائق للعقوبات القانونية المعمول بها في ذلك البلد.

من الجدير بالذكر أن رخصة القيادة الدولية ليست بديلاً للرخصة الوطنية، وإنما تكملها فقط. لذا، فإنه يجب على الشخص دائمًا أن يحمل رخصة القيادة الوطنية الصالحة مع رخصته الدولية أثناء القيادة.

باختصار، رخصة القيادة الدولية هي وثيقة تهدف إلى تسهيل قيادة المركبات في البلدان الأخرى بصورة مؤقتة. صلاحية هذه الرخصة تختلف من بلد لآخر وتعتمد على قوانين البلد المعني.