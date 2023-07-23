جهز ورقك بسرعة” شقق سكن لكل المصريين 5 الجديد 3 غرف بمساحة 90 مترًا تشطيب كامل بالتقسيط

بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في وضع اللمسات النهائية لطرح المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين5 “، وستشمل هذه المرحلة وحدات سكنية كاملة التشطيب، تحتوي على 3 غرف نوم مع خدماتها، وسيتم توفيرها في عدد من المدن الجديدة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الطروحات قبل نهاية العام الجاري، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير السكن الملائم ودعم الإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين.

سكن لكل المصريين 5

مرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين 5” تشمل وحدات سكنية بمساحات تبلغ 90 مترًا مربعًا، سيتم تحديد فترة تسليم هذه الوحدات، والتي ستتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا من تاريخ الإعلان عنها، وذلك ليتمكن المستفيدون من الاستعداد لاستلامها.

بالنسبة للفترة المسموح بها للسداد، ستتاح الفرصة للفائزين بالحجز لسداد مبالغهم على فترات تصل إلى 20 عامًا، هذا يهدف إلى تسهيل العملية على المواطنين ومنحهم فرصة لتقسيط المبالغ المستحقة على فترة زمنية مُناسبة.

وفيما يتعلق بمقدم الحجز، سيتم دراسة تحديده بحيث لا يزيد عن 30 ألف جنيه، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتيسير عملية الحصول على وحدة سكنية.

سيتم تحديد آلية سداد الدفعات المستحقة للفائزين بالحجز وفقًا للشروط المحددة في عقد الحجز، وسيتم التواصل معهم بخصوص ذلك قبل عملية الاستلام، ليتمكنوا من التخطيط المالي بشكل أفضل، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين وتسهيل إجراءات الإسكان الاجتماعي وتوفير فرص السكن الملائم لجميع المواطنين.

سيتم طرح المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين”5 بطريقة تشمل المتقدمين من خارج الأولوية، أي أولئك الذين لم يقوموا بسحب مقدمات الحجز سابقًا، سيتم ترسية الوحدات السكنية للمتقدمين الذين يتماشون مع الشروط والأسعار المعلنة للطرح الجديد، ستكون هذه الوحدات متاحة للمواطنين الذين يتقدمون للحصول على وحدات لأول مرة أيضًا.

من المتوقع أن يتم طرح المرحلة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستتاح فرصة للمواطنين للتقدم بطلباتهم والاستفادة من هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع المصريين، وبموجب هذه المرحلة، سيتم توفير فرص للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة وشروط محددة، مما يسهم في تحسين الوضع السكني في مصر وتلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

يُطلب من المتقدم وزوجته تقديم مجموعة من المستندات الهامة لإثبات الهوية والدخل والحالة الاجتماعية أو الزواج، هذه هي المستندات المطلوبة: