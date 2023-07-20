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صور بطاقات تهنئة راس السنة الهجرية الجديدة 2023/1445 اكتب اسمك علي صور تهنئة العام الهجري
يهتم البعض بارسال بعض من صور التهاني حيث انها واحدة من رسائل التهنئة التي تبر عن مدى الشعور بالسعادة براس السنة الهجرية وذلك من قبل جميع المسلمين ومن خلال مقالنا سنتعرف على صور بطاقات تهنئة راس السنة الهجرية.
صور بطاقات تهنئة راس السنة الهجرية
يمكننا ان نهدي بعض من صور تحمل عبارات تهنئة وتصميمات متعددة، وانها هي من ضمن أحد أشهر الطرق التي يبحث عنها الكثير كما انها تعتبر من المناسبات الدينية العظيمة، وانها تحكي رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
تهنئة راس السنة الهجرية
هي من الوسائل التي تعمل على نشر الفرحة والسعادة بين الأشخاص، بمناسبة العام الهجري الجديد، ويتم من خلال ارسال الاتي.
- كل عام وكل المسلمين في جميع بقاع الأرض بخير، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.
- عام هجري مضى وعام هجري جديد، يارب احفظ أحبتي وأكرمهم من نعيمك يا خير الحافظين.
- أنتم الأهل والاحباب والسند، ومع بداية العام نتمني استمرار وجودكم مهما تغييرات الأسباب.
- ندون تلك الرسالة المليئة بالمشاعر من قلبنا إلى قلوبكم عام هجري سعيد عليكم.
- أرسل التهاني وأجمل العبارات مع الطير، وأسبق الكل والغير، وأقول لكم كل عام وأنتوا بألف خير.
- أدعو الله فيه أن يملأ قلبك إيمانًا، ويغمر بيتك سعادةً.
- كل عام وأنتم في فرحة ورضا وسلام، وكتبكم عنده من أسعد الخلق والأنام.
- ارسل لكل أهلي وأحبابي أرسل إليكم رسالة تهنئة من قلبي أتمنى أن تكون مليئة بالسعادة فكل عام وأنتم بخير.