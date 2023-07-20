لأصحاب المعاشات افرحوا.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 للمستحقين في الدولة، وبناءً على ذلك، يقوم أصحاب المعاشات بالبحث عن جدول مواعيد صرف معاش شهر أغسطس بناءً على التوقيت المعلن من قبل الهيئة.

معاشات شهر أغسطس 2023

تم تغيير التوقيت المتوقع لصرف معاشات شهر أغسطس 2023 بعد قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث كان من المتوقع تبكير صرف المعاشات مثلما حدث في شهر يوليو 2023 السابق، ولكن بناءً على القرار الجديد، سيتم صرف المعاشات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل أي في شهر أغسطس 2023.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 للمستحقين في الدولة ابتداءً من يوم 1 أغسطس 2023 وحتى يوم 6 أغسطس 2023، يتم ذلك من خلال جميع أماكن الصرف المخصصة لتلقي المعاشات، ويُفترض أن يكون هذا التوقيت معلومًا لجميع المستفيدين لتسهيل عملية الاستلام والاستفادة من المعاشات في الوقت المناسب.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

وإليك جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وفقًا للفئات المحددة:

الشريحة الأولى (معاش أكثر من 1000 جنيه):

يوم 1 أغسطس 2023

يوم 2 أغسطس 2023

الشريحة الثانية (معاش أكثر من 2000 جنيه):

يوم 3 أغسطس 2023

يوم 4 أغسطس 2023

الشريحة الثالثة (معاش أكثر من 3000 جنيه):

يوم 5 أغسطس 2023

يوم 6 أغسطس 2023

ويتم صرف المعاشات للفئات المحددة خلال هذه المواعيد من كافة أماكن الصرف المخصصة لها، يُفترض أن يلتزم المستفيدين بالتواريخ المحددة لتلقي معاشاتهم في الوقت المناسب.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023