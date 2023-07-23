فيلم مستر اكس كامل 2023 HD ماي سيما ايجي بست | شاهد أونلاين فيلم MR: BluRay

مشاهدة فيلم مستر إكس 2023 كامل HD ماي سيما بجودة عالية بدون إعلانات مزعجة BluRay…فيلم “مستر اكس” هو فيلم مصري تم إنتاجه في عام 2023 ويعتبر أحد أعلى الإنتاجات في صناعة السينما المصرية. يتميز الفيلم ببطولة النجم أحمد فهمي تدور أحداث الفيلم حول قصة رجل يدعى مستر اكس، يعيش حياة هادئة وعادية حتى يتورط في أحداث غامضة تغير مجرى حياته.

فيلم مستر اكس

يتميز الفيلم بقصته الشيقة والمثيرة، ويقدم مزيجًا من الحب، الإثارة والكوميديا. يتميز بأداء قوي من قبل أحمد فهمي، ويعرض لقطات سينمائية رائعة وتقنيات تصوير متقدمة تجعل منه تجربة مميزة لمحبي السينما.

حقق فيلم “مستر اكس” نجاحًا كبيرًا في دور العرض، ونال إعجاب الجمهور بفضل قصته المشوقة وأداء فريق العمل المتميز، كما وصلت أرباح فيلم مستر أكس21 مليون جنيه منذ طرحه دور السينما.

قصة مستر إكس أحمد فهمي

تدور قصة الفيلم حول شخصية فريد الذي يتمثل فيه مستر إكس ويؤدي دوره أحمد فهي. يعاني فريد من عقدة نفسية قديمة تدفعه إلى إنشاء منظمة سرية يهدف من خلالها إلى إجبار الرجال على طلاق زوجاتهم. بتطور الأحداث، تنشأ قصة حب بين فريد والمحامية طيبة التي كانت السبب في هذه العقدة منذ أيام الجامعة. تقوم الفنانة هنا الزاهد بدور طيبة، والتي تقلب حياة فريد رأسًا على عقب. تتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم مستر اكس

شارك في بطولة فيلم مستر اكس عدد من النجوم بأدوار أساسية وكضيوف شرف في الفليم ومنهم:

إلهام شاهين.

بيج رامي.

مي عمر.

أكرم حسني.

مجدي عبدالغني.

وعدد كبير من النجوم، وهو بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ورحاب الجمل.

إخراج أحمد عبدالوهاب/ قصة أماني التونسي/ فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود/ سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي.