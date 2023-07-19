“يواصل الهبوط”… سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاسبوع

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، الالاف من الأشخاص يبحثون عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الاسبوع، حيث شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انخفاض وتراجع ملحوظ ليكون بمثابة ضربة موجعة لتجار العملة بالسوق الموزاية، لذا سنقدم لكم سعر الدولار في السوق السوداء الآن من خلال السطور القادمة.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 36 جنيه بعدما كاد أن يتخرق حاجز الـ45 جنيه خلال الفترة الماضية، لكنه عاد وانخفض مجددا بعد قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير الذي رفض فيه تعويم الجنيه المصري مجددا، خلال الساعات الماضية أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر بداية من يوم الخميس الموافق 20 يوليو وحتى يوم الأحد الموافق 23 من الشهر نفسه بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 وثورة يوليو.

سعر الدولار اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري كما نلاحظ من خلال السطور القادمة، حيث واصل الجنيه المصري صموده أمام العملة الأمريكية: سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.