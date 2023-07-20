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تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥ الجديدة مكتوب عليها عام هجري “Hijri”سعيد
يهتم الكثير من المسليمن بالبحث عن اجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية كما ان هذا اليوم هو اجازة رسمية لجميع القطاعات سواء كان القطاع الخاص او العام ، ومن المتوقع ان تكون الاجازة الرسمية يوم الخميس القادم الموافق 19 من شهر يوليو لعام 2023 ميلاديا ومن خلال مقالنا سنتعرف على تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥ .
تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عام هجري جديد وعامر بالخيرات.
- تهنئة مقدمة باسمي إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
- ببداية العام نتمني استمرار وجودكم مهما تغييرات الأسباب.
- أسأل الله لكم سنة هجرية عامرة بالأفراح وخالية من الاوجاع، اللهم لأحبابي سنة مليئة بالحب والسعادة.
- اكتب لنا ولهم فيها الخير في كل أمورنا ولا ترينا سوء في أهلنا، اللهم لا تبعد عنا أحبتنا وأبعد عنا كل أرق وكل حزن.
تهاني العام الهجري الجديد 1445
- كل عام وأنت الروح، كل عام وأنت البلسم لجروحي.
- أرسل لأغلى انسان بالكون التبريكات والتهاني برأس السنة الهجرية.
- كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل.
- عام هجري يمضي، ويأتي عام هجري جديد، كل عام وأنت بخير.
- أسأل الله أن يجعله عام سعيد لك ولعائلتك وأحبائك.
- عام هجري سعيد على كافة المسلمين بإذن الله ندعوا الله بأن يغفر لكم كافة ذنوبكم ويدخلكم هذا العام بالسعادة.
- يا أغلى البشر والأحباب عام هجري جديد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.
- مع بداية عام هجري جديد، يا رب اجعل بدايته مشرقة، و كل عام وأنتم بخير.
- كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام.