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تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥ الجديدة مكتوب عليها عام هجري “Hijri”سعيد

احمد عليمنذ 36 دقيقة
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يهتم الكثير من المسليمن بالبحث عن اجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية كما ان هذا اليوم هو اجازة رسمية لجميع القطاعات سواء كان القطاع الخاص او العام ، ومن المتوقع ان تكون الاجازة الرسمية يوم الخميس القادم الموافق 19 من شهر يوليو لعام 2023 ميلاديا ومن خلال مقالنا سنتعرف على تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥ .

تهنئة راس السنة الهجرية ١٤٤٥

  • كل عام وأنتم بخير بمناسبة عام هجري جديد وعامر بالخيرات.
  • تهنئة مقدمة باسمي إلى جميع المسلمين في العالم بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
  • ببداية العام نتمني استمرار وجودكم مهما تغييرات الأسباب.
  • أسأل الله لكم سنة هجرية عامرة بالأفراح وخالية من الاوجاع، اللهم لأحبابي سنة مليئة بالحب والسعادة.
  •  اكتب لنا ولهم فيها الخير في كل أمورنا ولا ترينا سوء في أهلنا، اللهم لا تبعد عنا أحبتنا وأبعد عنا كل أرق وكل حزن.

تهاني العام الهجري الجديد 1445

  • كل عام وأنت الروح، كل عام وأنت البلسم لجروحي.
  • أرسل لأغلى انسان بالكون التبريكات والتهاني برأس السنة الهجرية.
  • كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل.
  • عام هجري يمضي، ويأتي عام هجري جديد، كل عام وأنت بخير.
  •  أسأل الله أن يجعله عام سعيد لك ولعائلتك وأحبائك.
  • عام هجري سعيد على كافة المسلمين بإذن الله ندعوا الله بأن يغفر لكم كافة ذنوبكم ويدخلكم هذا العام بالسعادة.
  • يا أغلى البشر والأحباب عام هجري جديد على الأبواب ودمعي والله على حد الأهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.
  • مع بداية عام هجري جديد، يا رب اجعل بدايته مشرقة، و كل عام وأنتم بخير.
  • كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم ونحن في زيارة بيت الله الحرام.
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احمد عليمنذ 36 دقيقة
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