تنسيق السنة اللي فاتت” تنسيق كليات الأزهر 2022 بنين وبنات علمي وأدبي بالدرجات

يهدف موقع البديل إلى نشر تقرير حول تنسيق كليات الأزهر 2022 للطلاب والطالبات بفروعها العلمية والأدبية، بالإضافة إلى الشعبة الإسلامية وذلك بالدرجات النهائية، يهم هذا التقرير جميع الطلاب والطالبات الذين يسعون لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في العام السابق.

تنسيق كليات الأزهر 2022

يعد تنسيق كليات الأزهر 2022 أحد أهم وسائل القبول للطلاب في جميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ويُعتبر هذا النظام ذا أهمية خاصة لأن الجامعة تعتمد نظامًا متميزًا للدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية واللغة العربية.

تتمثل إجراءات تنسيق الأزهر في الآتي:

اجتياز امتحان القبول: يتطلب من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة أداء امتحان القبول، والذي يغطي موادًا مختلفة حسب الكلية أو المعهد المراد التحاقه به.

اختيار التخصص: بعد النجاح في امتحان القبول، يكون للطالب الحق في اختيار التخصص الذي يرغب في دراسته، سواء في العلوم الإسلامية، العلوم الشرعية، اللغة العربية، الدراسات الإسلامية المقارنة، أو أي من التخصصات الأخرى المقدمة.

الاحتياجات الشرعية: يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الشريعة والقانون الإسلامي أن يقدموا شهادة تفيد بأنهم مطابقون للشروط الشرعية اللازمة للالتحاق بتلك الكليات.

يهدف تنسيق الأزهر إلى ضمان أن يتم اختيار الطلاب المؤهلين والمتميزين فقط للالتحاق بالجامعة والدراسة فيها، ويوفر هذا النظام فرصة عادلة للطلاب الذين يرغبون في تعلم العلوم الإسلامية والعربية والشرعية، ويساهم في رفع مستوى التعليم الإسلامي في البلاد والعالم.

تنسيق كليات الأزهر 2022 بنين علمي

كلية طب القاهرة: 625 درجة، بنسبة 96.15%

كلية طب بنين دمياط: 620 درجة، بنسبة 95.38%

كلية طب بنين أسيوط: 616 درجة، بنسبة 94.77%

كلية صيدلة بنين القاهرة: 607 درجة، بنسبة 93.38%

كلية طب الأسنان بنين القاهرة: 615 درجة، بنسبة 94.62%

كلية هندسة بنين القاهرة: 591 درجة، بنسبة 90.92%

كلية هندسة بنين قنا: 584 درجة، بنسبة 89.85%

كلية العلوم القاهرة (تخصص عام): 533 درجة، بنسبة 82%

كلية الهندسة الزراعية القاهرة (تخصص عام): 530 درجة، بنسبة 81.54%

اللغات والترجمة تخصص عام درجات 406: درجة بنسبة 62.46 %

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة درجات 575: درجة بنسبة 88.46 %

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة درجات 566 : درجة بنسبة 87.08 %

كلية الاعلام درجات 499 : درجة بنسبة 76.77 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام درجات 471 : درجة بنسبة 72.46 %

تنسيق كليات الأزهر 2022 بنات أدبي

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام 551 درجة بنسبة 87.46 %

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %

تنسيق كليات الأزهر 2022 بنين أدبي

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%

كلية شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %