متى فاتح محرم 2023 المغرب؟ واجمل الصور والرسائل لتهنئة المسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445

يهتم الكثير بتبادل التهانى والتبريكات بمناسبة السنة الهجرية وانها تعمل على الشعور بالسعادة الفرحة حيث انه هو العام الذي هاجر فيه الرسول من مكه للمدينة ومن خلال مقالنا سنتعرف على رأس السنة الهجرية 1445.

الرسائل لتهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد ونسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والسعادة.

عام هجري جديد، فرصة جديدة لتحقيق الأحلام وتحقيق النجاح.

أتمنى لكم عامًا هجريًا جديدًا يحمل معه الصحة والسلامة والرضا والسعادة.

يارب أن يكون العام الهجري الجديد فاتحة خير على الجميع، وأن يحقق كل أحلامكم وتطلعاتكم.

نهنئكم بحلول العام الهجري الجديد ونتمنى لكم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات والإنجازات.

أتمنى لكم عامًا هجريًا جديدًا يحمل السعادة والرضا والسلام لكم ولعائلاتكم الكريمة.

أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، ونتمنى لكم عامًا هجريًا جديدًا مليئًا بالتحقيقات والتفاؤل.

بمناسبة العام الهجري الجديد، نتمنى لكم سنة مليئة بالأمل والسعادة والسلام.

نسأل الله أن يجعله عامًا مليئًا بالأمن والسلام والرخاء.

متى فاتح محرم 2023 المغرب

بعد استطلاع هلال شهر المحرم، ووفقاً للحسابات الفلكية ان رأس السنة الهجرية ، وهو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 19 يوليو ويتم الاحتفال من قبل وزارة الأوقاف في مصر بقدوم رأس السنة الهجرية 1445 في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائباً عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى كبار القادة الدينيين والسياسيين وذلك للاحتفال بافضل الايام.