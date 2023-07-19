الآن .. عبر رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2023 “ثانوية عامة” للشعبة الأدبي والعلمي

ازدادت مؤشرات البحث عن رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2023 من قبل الطلاب وأولياء الامور في الساعات الأخيرة، حيث يفصلنا يوم واحد عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وهي من اهم النتائج لكل الطلاب من أجل تحديد مستقبلهم المهني والعملي، لذلك يترقبون ظهورها وسط حالة من القلق والتوتر.

رابط نتيجة توجيهي فلسطين 2023

وقد اتاحت الوزارة رابط الكتروني عبر موقعها الرسمي يمكن من خلاله الاستطلاع على النتائج فور ظهورها واعتمادها على أن يكون ذلك الأمر يوم الخميس 20 يوليو 2023، حسب تصريحات قيس نبهان مديرعام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، وللاستطلاع عن النتيجة اتبع الآتي:

أولاً عليك التوجه بالدخول الى الموقع الخاص بوزارة التربية الفلسطينية من خلال الرابط التالي: https://tawjihi.mohe.ps/

قم بكتابة اسم الطالب بالكامل

من ثم قم بكتابة رقم الجلوس والذي يكون ما بين 6 لـ 8 أرقام.

قم بإختيار الشعبة سواء الأدبي والعلمي.

وقم بإختيار اختبارات خاصة بالثانوية العامة الفلسطينية.

ستظهر لك النتائج بكشف الدرجات بشكل تفصيلي لكل المواد

نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2023

وكان قد أعلن اليد قيس نبهان مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم أن النتيجة من المقرر ظهورها يوم الخميس الموافق 20 يوليو، وهو الموعد النهائي لإعلان النتائج، ومن أجل طمأنت الطلاب أعلن أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة بعض الشيء مقارنة بنتائج العام الماضي، مؤكداً أنها تكون متاحة عبر الرابط الالكتروني المخصص للاستطلاع عن النتائج فور اعتمادها والانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات