عاجل .. ظهرت الآن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023 في محافظات العراق

يبحث العديد من الطلاب بشكل مرتفع عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023، بعد أن أنهوا اداء اختبارات نهاية العام في الـ 17 من يوليو، منتظرين هذه الأيام أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موعد ظهور النتيجة واعتمادها بشكل رسمي في كل المحافظات.

السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2023

وكان قد انتهى طلاب الصف السادس الاعدادي من أداء امتحانتهم يوم الأحد الموافق 17 يوليو2023، وأكدت الوزارة في هذا السياق أن النتائج سيتم اعتمادها بشكل رسمي بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، على أن تظهر في جميع المحافظات في آن واحد، وقد تم الانتهاء حالياً من تصحيح مدتان دراسيتان، وسيتم تصحيح باقي المواد بالتتالي.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2023

وتوفيراً لوقت ومجهود الطلاب أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط الكتروني يمكن من خلاله الاستطلاع عن النتائج فور ظهورها، أو من خلال اللجوء الى قناة التليجرام الرسمية، مؤكدة أن تلك هي الوسائل الوحيدة للحصول على النتيجة وسيكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة التربية العراقية عبر الرابط التالي: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

أو من خلال موقع نتائجنا الالكتروني.

ثم اختر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول .

اختر المحافظة التابع لها الطالب .

ثم اكتب الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المراد الاستعلام عنه.

في النهاية اضغط على “عرض النتائج”

ان لم تستطع الحصول على النتيجة الخاصة بك بإستخدام الروابط أو المواقع الالكترونية يمكنك التوجه الى المدرسة مباشرةً للحصول عليها.