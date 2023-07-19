“استقبل الآن” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر حسباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يتم تحديد موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2023، حيث يباشر المعلمين المختصين بعملية التصحيح ورصد الدرجات مهامهم في جميع غرف الكنترول المتواجدة في مختلف المحافظات.

السادس الاعدادي في العراق 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، على أن تظهر النتائج في كل المحافظات في آن واحد، علماً بأن عمليات التصحيح قد بدأت بالفعل وتم الانتهاء من مادة التربية الدينية واللغة العربية، وجاري تصحيح باقي المواد.

ونوهت الوزارة طلابها الا يتبعوا أياً من الصفحات الغير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على نتائجهم، وأن الوسيلة الوحيدة للحصول عليها ستكون من خلال الرابط الالكتروني الرسمي عبر موقع الوزارة أو قناة التليجرام الرسمية، أو الذهاب الى المدرسة مباشرةً من أجل الحصول عليها.

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023

وفي هذا الصدد يبحث العديد من الطلاب على خطوات الحصول على النتيجة من خلال الرابط الالكتروني، وسيكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب المذكور، وهي كالآتي: