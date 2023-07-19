“الآن” خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق بجميع المحافظات

يبحث العديد من الطلاب عن خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023، من أجل الاستعداد للحصول على نتائجهم فور ظهورها، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم بعد الموعد الرسمي لإعتمادها لذلك يعيش العديد من الطلاب حالة من التوتر والقلق أثناء انتظارها.

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023

وقد اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الكتروني يمكن من خلاله الحصول على النتائج فور اعتمادها، توفيراً على طلابها الوقت والمجهود بدلاً من الذهاب من المدرسة، مؤكدة أن الروابط الرسمية المتمثلة في موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، أو موقع نتائجنا، أو قناة التليجرام الرسمية للوزارة هي الوسيلة الوحيدة عبر الانترنت التي تتيح الحصول على النتيجة، منوهة أنها غير مسؤولة عن من يتبع الصفحات الغير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أجل الحصول على النتيجة الخاصة بك عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

الدخول على رابط وزارة التربية العراقية عبر الرابط التالي: https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/.

أو من خلال موقع نتائجنا الالكتروني.

ثم اختر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول .

اختر المحافظة التابع لها الطالب .

ثم اكتب الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المراد الاستعلام عنه.

في النهاية اضغط على “عرض النتائج”

موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي في العراق

ولم تحدد وزارة التربية والتعليم العراقية حتى الآن موعد رسمي لظهور النتائج، لكنها صرحت أن عمليات الرصد وتصحيح الدرجات قد بدأت بالفعل في غرف الكنترول، وفور الانتهاء منها سيتم الاعلان عن موعد المؤتمر الرسمي الذي يتم من خلاله اعتماد النتائج والاعلان عنها.