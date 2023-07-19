“ظهرت الآن” نتائج السادس الاعدادي 2023 في العراق بجميع المحافظات

يترقب أولياء الأمور موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 بفارغ الصبر، بعد أنهى الطلاب أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 في المرحلة الإعدادية العربية والكردية والتركمانية والأجنبية يوم الأحد الماضي الموافق 17 يوليو، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتائج بعد.

نتائج السادس الاعدادي 2023

ووسط تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور عن الموعد الرسمي لظهور النتيجة أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات للمواد لازالت جارية وفور الانتهاء منها بشكل رسمي سوف تعلن النتيجة على الفور عبر مؤتمر رسمي.

موضحة أن عملية التصحيح قد بدأت بالفعل في غرف الكنترول، مؤكدة أن النتيجة سوف تظهر في آن واحد داخل جميع المحافظات، ولتوفير الراحة للطلاب وأولياء الأمور اتاحت رابط الكتروني يمكن من خلاله الحصول على النتيجة على الفور بعد إعلانها بشكل رسمي من خلال الدخول الى موقع الوزارة أو موقع نتائجنا.

خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023

وفي هذا الصدد يبحث العديد من الطلاب على خطوات الحصول على النتيجة من خلال الرابط الالكتروني الذي اتاحته الوزارة، وسيكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب المذكور، وهي كالآتي: