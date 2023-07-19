Here✌️رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 الدور الاول نتائجنا

في الوقت الحالي يمكنكم استعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث سنقدم لكم هذه النتائج على شكل ملفات pdf، يتابع جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن وسائل الاستعلام عن هذه النتائج، والتي يمكنكم الوصول إليها عن طريق ملفات pdf عندما يتم تأكيدها رسميًا، سنقدم لكم هذه المعلومات الآن، حيث أنها من نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 التي يتم العمل على انتهاء عملية التصحيح وتسجيل الدرجات المرتبطة بها.

نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

تعتبر نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 من بين النتائج التي أشار إليها معالي وزير التربية والتعليم العراقية، ويعتزم وزارة التربية والتعليم العراقية إعلانها الرسمي في جميع المحافظات العراقية، قد انتهى طلاب وطالبات السادس الاعدادي من جميع الاختبارات التي أجريت لهم صباح يوم الاثنين السابع عشر من شهر يوليو، بعد هذا التاريخ ستبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية فوراً في إكمال جميع أعمال تصحيح الاختبارات وتسجيل الدرجات، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، لذلك، سنستعرض في الفقرة التالية من هذه المقالة كيفية الاستعلام عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

خطوات استعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول بالعراق

نقوم بمتابعة ونقل الآن الخطوات المطلوبة للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور اول في كافة محافظات العراق.

افتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يجب أن تبدأ باختيار أيقونة للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023.

حدد الدور الاول أبدأ في تسجيل اسمك الكامل في الخانة المحددة لها وأدخل رقم الامتحان الخاص بك في الخانة المخصصة له.

انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام.

نتمني أن نكون افدناكم عبر أسرة موقعنا عن كافة تفاصيل نحو نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023.