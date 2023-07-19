mohe.ps استخراج نتائج التوجيهي 2023 فلسطين جوال نتائج الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم فلسطين بخصوص نتائج التوجيهي 2023 فلسطين العد التنازلي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وأكدت أيضًا أن نتائج الدورة الأخيرة التي قادها الراحل الدكتور محمد عواد، ستُعلن يوم الخميس المقبل الموافق 20 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسيعقد السيد الوزير مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل النتائج، بما في ذلك نسبة النجاح العامة وأسماء أوائل الطلاب في كل فرع، وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، ستكون هناك إمكانية للاستعلام عن النتيجة عبر الإنترنت، وفي اليوم التالي من الإعلان، سيكون بإمكان جميع الطلاب استلام شهاداتهم الورقية من مقار مدارسهم، ولهذا سوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتائج، وخطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد نتائج التوجيهي 2023 فلسطين

الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023 أكد السيد أحمد عايش النجار مدير وحدة العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، خلال برنامج إذاعي له على أنه لن يتم مراجعة أوراق إجابات الطلاب بعد إعلان النتائج في يوم الخميس 20 يوليو، وأوضح أيضًا أن مراجعة الأوراق محظورة بشكل صارم لأنها تمر بعدة مراحل في عملية التصحيح، وبفضل دقة هذه العملية، فإن نسبة الخطأ تكاد تكون صفرًا، وبهذا التأكيد، يتضح للطلاب أنه لن يكون هناك فرصة لمراجعة أو الاعتراض على نتائجهم بعد إعلانها، وينبغي أن يثق الطلاب في دقة عملية التصحيح وأن النتائج التي سيتم الإعلان عنها ستكون نهائية ولن يتم تغييرها بعد ذلك.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي فلسطين 2023

استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 فلسطين جوال يرجى تنفيذ الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين .

أو رابط نتائج التوجيهي بالاسماء موقع نتيجة نت.

قم بتسجيل اسمك ورقم الجلوس الخاص بك.

حدد الفرع الذي تدرس فيه سواء أكان فرعا أدبيا، فرع علميا، فرع شرعيا، فروع مهنية، فرع ريادة وأعمال.

النقر على استعلام النتائج.

وسيتمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم ونتائجهم بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك الروابط الأخرى.